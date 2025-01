Dall'Argentina: "Ecco il vero motivo per cui Icardi e Messi si odiano"

Nonostante siano accomunati dal grande amore per il calcio e per l'Argentina, Mauro Icardi e Leo Messi non sarebbero mai riusciti a creare un vero legame d'amicizia. Gossipeame, noto portale di pettegolezzi, ha assicurato che Maxi Lopez sarebbe uno dei motivi per cui Maurito e la Pulce non sono mai riusciti ad avere un buon rapporto. E durante gli anni al Paris Saint-Germain ci sarebbe stato un episodio decisamente sopra le righe che avrebbe deteriorato ancora di più la già precaria relazione: "Quando vivevano in Francia, una volta hanno invitato Messi al compleanno di uno dei figli di Wanda Nara e Maxi Lopez. Messi ovviamente ha un ottimo rapporto con Maxi perché giocava per il Barcellona quando Messi è arrivato e all'epoca hanno legato subito", ha raccontato l'esperto di gossip Pochi.

La lite tra Icardi e Messi per colpa di Maxi Lopez

"Messi, invece di sedersi accanto a Mauro, si è messo a bere mate con Maxi e questo ha fatto impazzire Mauro - ha aggiunto Pochi - Pazzo al punto che ha detto a Wanda perché aveva invitato Lopez al compleanno di uno dei suoi figli". Non solo questo episodio: Messi non avrebbe mai gradito i pettegolezzi e gli scandali che hanno travolto la vita privata di Icardi a causa del suo amore per Wanda Nara. È risaputo: Leo tiene molto alla sua reputazione. "Messi è uno dei motivi per cui Mauro Icardi non ha giocato con la Nazionale argentina", ha aggiunto la giornalista Angie Balbiani.

Il rapporto difficile tra Wanda Nara e Antonela Roccuzzo

Non solo Messi e Icardi: anche Wanda Nara non è mai riuscita a diventare amica di Antonela Roccuzzo, la moglie di Messi. Più volte la soubrette ha provato a taggare la famosa wag sui social, elogiandola pure in qualche intervista, ma la donna ha sempre risposto con freddezza e indifferenza.