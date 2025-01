"Icardi a rischio licenziamento: l'ultimatum feroce del Galatasaray"

Nuovo problema per Mauro Icardi nel bel mezzo della chiacchierata separazione da Wanda Nara . Stando a quanto si vocifera in Argentina, il giocatore rischierebbe il licenziamento dal Galatasaray . Il club turco non avrebbe apprezzato gli ultimi gossip, e soprattutto le ultime mosse dell'attaccante, che lo scorso novembre è stato costretto a chiudere in anticipo la stagione calcistica in seguito ad un infortunio al ginocchio . "I turchi sono su tutte le furie e hanno convocato una riunione urgente per parlare del contratto di Mauro - ha detto Juan Etchegoyen nel programma tv Mitre Live - Stanno valutando seriamente se rescindere il contratto oppure no. Da tempo Icardi fa cose sbagliate nel suo lavoro. I turchi hanno dato un ultimatum a Mauro... Gli hanno detto: "O vieni a fare qui quello che resta del recupero oppure interrompiamo il rapporto contrattuale'".

Perché il Galatasaray vorrebbe licenziare Mauro Icardi

Per il Galatasaray Mauro Icardi dovrebbe riposare e mantenere un programma quotidiano di recupero fisico. Ma nulla di tutto ciò starebbe succedendo visto che il giocatore sta portando avanti una guerra legale piuttosto aspra con l'ex moglie Wanda Nara. L'attaccante è stato denunciato per estorsioni, minacce e violenza di genere. Uno scandalo che i turchi non avrebbero assolutamente gradito. Ma la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso sarebbe stata la festa alla quale Icardi ha partecipato di recente. Mauro ha accompagnato la nuova fidanzata China Suarez a Mar de Plata (città costiera dell'Argentina) per alcuni impegni di lavoro e ne ha approfittato per prendere parte al Bresh Party, una delle feste più sfrenate e coinvolgenti al mondo. Insomma, il quasi 32enne si è scatenato tutta la notte e questo avrebbe compromesso il suo rapporto con i dirigenti del Galatasaray.

Mauro Icardi pronto a tornare in Turchia con China Suarez

Stando sempre alle informazioni che arrivano dall'Argentina, Mauro Icardi avrebbe accettato di tornare in Turchia per non rischiare di restare senza lavoro. Il suo contratto con il Galatasaray è per il momento valido fino al 2026. China Suarez sarebbe pronta a seguirlo anche se ci sarebbero dei problemi con i suoi figli. L'attrice e cantante ha tre bambini nati da precedenti relazioni con due attori, Nicolas Cabré e Benjamin Vicuna. Secondo quanto spifferato dalla giornalista Yanina Latorre, al momento entrambi si sarebbero opposti al trasferimento dei piccoli in Europa sebbene China abbia garantito che sarà Icardi a sostenere tutte le spese scolastiche e quotidiane.