La moglie di Guardiola parla per la prima volta dopo il divorzio: "Tutto..."

La notizia della separazione tra Pep Guardiola e Cristina Serra ha fatto parecchio rumore. Per trent'anni sono stati una coppia solida, molto unita e allo stesso tempo riservata. L'imprenditrice è stata beccata mentre passeggiava per Barcellona e qualcuno le ha chiesto di questa rottura. Cristina ha risposto senza sbilanciarsi troppo: "Tutto bene. Non ho niente da dire. Non dirò nulla", ha dichiarato ai microfoni di Europa Press. L'ex signora Guardiola non ha alcuna intenzione di alimentare il chiacchiericcio attorno alla sua vita privata e preferisce vivere questa nuova fase della sua vita lontana dai riflettori.