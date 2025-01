Stefano De Martino, "dietro le quinte di Affari tuoi si lamentano di lui"  

Stefano De Martino è l'uomo del momento. Uno dei conduttori tv più amati, capace di attirare ogni sera l'attenzione di oltre sei milioni di italiani con il suo Affari tuoi, di cui ha preso in mano le redini della conduzione dopo l'addio di Amadeus alla Rai. Di recente l'ex marito di Belen Rodriguez ha battuto ogni record: la puntata di lunedì 20 gennaio è stata seguita da sette milioni di telespettatori, con picchi di nove. Un vero trionfo. Eppure non sarebbe tutto rose e fiori. Stando a quanto scrive il giornalista Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, alcuni collaboratori di De Martino sarebbero stati messi a dura prova dall’eccesso di zelo del 35enne di Torre Annunziata. "Le maestranze del programma borbottano sottovoce, lamentele per un suo atteggiamento un filino troppo pretenzioso frutto, a loro dire, di un eccesso di perfezionismo - si legge sulla rivista - Si sussurra che il conduttore continui ad essere un latin lover da manuale nonostante voglia comunicare l’immagine del padre single famiglia e lavoro. Pare che il cellulare sia bollente".

Stefano De Martino troppo perfettino ad Affari tuoi?

Lo straordinario successo di Affari tuoi sarebbe arrivato a costo di alcuni malumori dietro le quinte del game show Rai. Stefano De Martino, nonostante la sua simpatia, si sarebbe attirato le antipatie di alcuni componenti della sua troupe. Secondo le ultime indiscrezioni, dunque, alcuni membri della troupe della trasmissione si sarebbero lamentati dei comportamenti del giovane presentatore lontano dalle telecamere e, in particolare, del suo fare fin troppo perfezionista verso la sua squadra. Sarà vero? In attesa di una conferma o una smentita, De Martino ha annunciato grosse novità sulla sua carriera. Ha infatti rivelato che sta lavorando a nuovi progetti per la Rai, dei programmi per la prima serata che andranno in onda il prossimo autunno. L'ex ballerino di Amici ha firmato con la tv di Stato un contratto fino al 2028 dal presunto valore di 8 milioni di euro. Nel contratto ci sarebbe anche una clausola sul Festival di Sanremo, che dovrebbe condurre nel 2027, subito dopo Carlo Conti al quale la Rai ha affidato la gestione di quest'anno e del 2026.