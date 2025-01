Paola Di Benedetto: "Bellanova diverso dai ragazzi di oggi. Cosa ha fatto per me"

Procede a gonfie vele la storia d'amore tra Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova . La coppia è unita ormai da due anni nonostante il percorso non sia stato tutto rose e fiori. In passato la conduttrice e il giocatore hanno dovuto fare i conti con una crisi, si sono lasciati e poi ripresi. E oggi sono più innamorati che mai."Ormai io e Raoul stiamo insieme da quasi due anni, tra alti e bassi. Siamo giovani entrambi, con dei caratteri molto forti e, per questo, a volte, ci siamo scontrati", ha ammesso lei a Verissimo su Canale 5 non nascondendo quindi le liti e i momenti di tensione . "Abbiamo dovuto comprenderci e capirci ma, con il tempo, ce l'abbiamo fatta e, ora, siamo una squadra fortissima", ha aggiunto l'ex vincitrice del Grande Fratello Vip. La modella e influencer ha inoltre confidato che il difensore dell'Atalanta ha saputo conquistarla in maniera originale, decisamente controcorrente.

Così Raoul Bellanova ha conquistato Paola Di Benedetto

Nel programma di Silvia Toffanin Paola Di Benedetto ha rivelato che Raoul "mi ha conquistata in un modo inaspettato, nel senso che tutti i ragazzi di oggi si conoscono ovviamente tramite social e lui invece ha fatto arrivare questo mazzo di rose giganti blu e senza nessun biglietto senza nulla ma tramite il passaparola mi ha fatto dire da alcuni amici che erano da parte sua e io non seguendo il calcio non lo conoscevo… mi sono un po’ informata e poi alla fine gli ho scritto io su Instagram". E poi: "Devo dire che è scoccata subito al primo appuntamento, subito è scoccata la scintilla perché almeno per quanto mi riguarda è che o ti scocca subito i niente e io sono di pancia". La Di Benedetto ha inoltre smentito la presunta gravidanza: "Per ora non sono incinta", ha precisato.