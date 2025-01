Georgina compie 31 anni, il gesto d'amore di Cristiano Ronaldo. Crisi scongiurata

Tanti auguri Georgina Rodriguez! Il 27 gennaio l'influencer, modella e imprenditrice ha compiuto 31 anni. Per l'occasione ha ricevuto un dolce messaggio da parte di Cristiano Ronaldo . Un post che ha così smentito le recenti voci di crisi tra i due. La coppia è più unita che mai. E il calciatore ci ha tenuto a sottolinearlo con l'ennesimo gesto d'amore. Quale? CR7 ha scritto la dedica a Georgina in spagnolo , la lingua madre della Rodriguez (nata a Buenos Aires da padre argentino e madre spagnola, ma cresciuta a Jaca, in Spagna). Una novità per il giocatore, che generalmente non usa questa lingua sui social nonostante i tanti anni trascorsi a Madrid. L'attaccante dell'Al Nassr usa sempre l'inglese o il portoghese per raccontare ai suoi milioni di tifosi argomenti sia professionali che personali, dalle sue imprese in campo ai suoi allenamenti o agli innumerevoli premi che riceve, dai suoi progetti familiari ai viaggi o altre questioni relative alla sua vita quotidiana. Questa volta, però, ha deciso di stupire tutti.

La dedica di Cristiano Ronaldo per il compleanno di Georgina

"Per la madre, la compagna, l'amica, mia moglie... Buon compleanno, amore. La tua luce ci illumina e il tuo amore ci contagia", ha scritto in perfetto spagnolo Cristiano su Instagram. Una dedica social che è anche una novità visto che negli ultimi due anni Ronaldo non aveva mai condiviso degli auguri pubblici per la sua dolce metà. Georgina Rodriguez ha risposto con dolcezza: "Ti amo e amo moltissimo quello che siamo insieme". Cristiano ha accompagnato le sue romantiche parole con una foto in cui è in palestra con Georgina. Curioso, poi, il fatto che Ronaldo abbia definito la Rodriguez "mia moglie" sebbene i due non siano mai convolati a nozze in quasi dieci anni di relazione (il primo incontro risale al 2016). Un dettaglio che scatena nuove voci circa un matrimonio segreto tra i due, molto probabilmente celebrato dopo la nascita dell'ultima figlia Bella Esmeralda.