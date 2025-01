"Icardi, nuovo problema: in Turchia non vogliono China Suarez". Cosa succede ora  

Mauro Icardi ancora al centro del dibattito. Mentre la sua guerra con Wanda Nara continua senza sosta, il calciatore deve fare i conti anche con la rabbia dei tifosi del Galatasaray. Pare che la nuova compagna dell'attaccante, China Suarez, abbia chiesto a Maurito di lasciare la Turchia e andare a giocare altrove, magari in Spagna o Italia. E questo avrebbe fatto arrabbiare tutti i fan turchi che all'inizio avevano accolto bene la nuova relazione di Icardi e sui social avevano reagito con un certo entusiasmo quando China aveva indossato la divisa della squadra. Nel corso della trasmissione argentina Puro Show la giornalista turca Jazmin Natour ha rivelato: "Secondo i media turchi la China non avrebbe accettato il trasferimento in Turchia con Mauro Icardi. Per questo motivo, il calciatore avrebbe chiesto al suo manager di trovargli un nuovo club in Italia o in Spagna". Una scelta che avrebbe stravolto l’opinione dei tifosi turchi nei confronti della Suarez. Natour ha aggiunto: “Così, da un momento all’altro, sono passati dall’amarla a odiarla". Un pettegolezzo che al momento non è stato né confermato né smentito dai diretti interessati.