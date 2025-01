Perché Mauro Icardi è tornato a Milano con China Suarez

Mauro Icardi è tornato in Italia, a Milano. Con lui la nuova fidanzata China Suarez. "Buongiorno Milano", ha scritto il giocatore sui social, postando proprio una foto della sua dolce metà in aereo. Stando a quanto spifferano i giornalisti di Buenos Aires, che stanno seguendo con attenzione la travagliata separazione tra Icardi e Wanda Nara, Mauro sarebbe rientrato nel Belpaese proprio per deporre la sua testimonianza nella causa di divorzio che è stato richiesto a Milano perché qui risulta l'ultimo indirizzo di residenza ufficiale dell'ex coppia. Non è chiaro se Icardi e China riusciranno a rientrare nella casa milanese che Mauro condivideva fino a poco tempo fa con Wanda (quest'ultima potrebbe aver cambiato per vendetta i codici di ingresso visto che qualche mese fa è stata in Italia con L-Gante). Ma non è finita qui: secondo le ultime indiscrezioni pare ci siano dei progetti in ballo in Italia per China Suarez, che di fatto non ha mai lavorato nel nostro Paese (mentre in Argentina è nota come attrice e cantante e come protagonista di alcuni gossip per via delle sue passate relazioni). Si vocifera pure di una probabile intervista di coppia, che di fatto sarebbe la prima per Icardi e China.