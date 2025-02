Tony Effe parla della proposta di matrimonio a Giulia De Lellis: "Cosa farò davvero"

Tony Effe ha fatto chiarezza circa gli ultimi gossip sulla sua vita privata e su Giulia De Lellis. Da settimane non si fa che parlare di una presunta proposta di matrimonio che il cantante farà direttamente sul palco di Sanremo venerdì 14 febbraio, durante la serata delle cover. Qualcuno ha vociferato di quattromila rose rosse che il cantante avrebbe deciso di acquistare per la sua fidanzata, che l'ha segutio al Festival. Ebbene, a quanto pare tutto falso: il rapper ha alltri piani. "Certe cose preferisco farle in privato - ha detto Tony a La volta buona, il programma di Caterina Balivo - Non mi piace lucrare su queste cose. Le cose belle le teniamo per noi". Dunque, non ci sarà alcun romantico gesto in diretta tv. Le dichiarazioni di Effe sono sulla stessa linea di quelle di Giulia, che in una recente intervista ha fatto sapere: "Nicolò (questo il vero nome di Tony) è meraviglioso, affettuoso, gentile, premuroso e anche molto protettivo. Sono tante le cose che mi hanno colpito di lui ma fanno parte del bagaglio della nostra storia che preferisco tenere per me. Come il nostro primo incontro. Le persone immaginano, inventano, raccontano storie incredibili e a volte anche super divertenti su di noi. Noi ascoltiamo, leggiamo silenziosamente e lasciamo fare".