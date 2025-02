Alessandro Cattelan, chi è la moglie Ludovica Sauer e come si sono conosciuti grazie all’Inter

Anche allo stadio può nascere una storia d'amore importante. Ne è la prova Alessandro Cattelan, da sempre grande appassionato di calcio e tifoso dell'Inter, che ha conosciuto la moglie Ludovica Sauer mentre assisteva ad una partita. La scintilla tra i due è infatti scoccata nel 2008, a San Siro, durante l'intervallo del derby tra Inter e Milan. In realtà il conduttore ha rischiato di non andare quella volta a tifare dal vivo la sua squadra perché "la sera prima era in un noto locale di Milano e non ero proprio nelle condizioni di andare allo stadio. Però era l’anno in cui avremmo potuto vincere lo scudetto nel derby". In realtà quell'anno l'Inter non vinse lo scudetto ma Alessandro è riuscito ad avere una gioia ben più grande: ha infatti incontrato la donna della sua vita. "Lui si è presentato a me come calciatore. Si presenta, mi chiede il numero e me lo scrive anche in un modo molto romantico, non mi scrive i numeri ma a lettere complete. - ha raccontato la Sauer - Non sapevo chi fosse, anche se in quel momento lavorava a Mtv. Era una faccia già vista, ma pensavo dei tempi del liceo o al parco. Infatti si è presentato a me come calciatore e gli ho detto ‘Ma come?’. Perché lui all’epoca si percepiva come calciatore". Su quel primo incontro Cattelan ha ricordato: "Nella pausa tra il primo e il secondo tempo l’ho adocchiata e mi sono avvicinato. Io non sono il vitellone che approccia le donne con un: “Ciao, come mai sei qui sola?”. Un po’ sono timido, un po’ mi vergogno. Ma con lei ho tirato fuori il coraggio, era troppo bella per lasciarsela scappare".