Quanto è grande e quanto vale l'attico di Chiara Ferragni a Milano: lo svela a sorpresa Fedez

Fedez , dopo un ottimo Sanremo da protagonista, ha pubblicato un video, realizzato con lo Youtuber Alessandro Della Giusta, che racconta i retroscena e il backstage del suo Festival, dalle prove alle prime esibizioni. Nella prima puntata Fedez si lascia andare a confessioni anche intime, soprattutto sul periodo in cui stava davvero male: "Dopo il mio primo Sanremo tutto andava alla grande, mi sono chiesto se fossi davvero felice e ho avuto il più grande attacco di panico della mia vita". Tra le altre cose Fedez si è lasciato sfuggire anche dei dettagli sull'attico di CityLife dove ha vissuto, per poche settimane, con Chiara Ferragni.

Chiara Ferragni, quanto vale e quanto è grande la casa di Milano da cui è andato via Fedez

"Ero in una casa da mille metri quadrati e da quindici milioni, ma stavo male. Ho iniziato a stare bene quando sono uscito via di casa". L'attico, che tecnicamente appartiene solo a Chiara Ferragni e alla sua società, non è la casa dove Fedez e l'imprenditrice hanno abitato durante il matrimonio. Si sono trasferiti a novembre 2023, appena un mese prima dello scandalo del Pandoro che ha travolto tutto, compreso il loro matrimonio. Chi ha sempre seguito gli ormai ex Ferragnez sui social ha sempre notato una Chiara entusiasta del nuovo investimento e un Fedez molto più in disparte. Lui, nel video, ha confermato che il disagio che intuivano gli utenti era reale.