David Beckham in slip, la suocera fa zoom nelle parti basse: "Si vede tutto"

David Beckham è irresistibile per tutti, perfino per sua suocera. L'ultima campagna di intimo che lo vede protagonista ha causato all'ex calciatore un momento di imbarazzo in famiglia. Il 49enne ha raccontato a Deadline che Jackie Adams, ovvero la madre di Victoria Beckham, ha ammesso che lei e le sue amiche stavano "zoomando" le foto di David in intimo. "Mi ha detto che stavano ingrandendo la foto e che si vedeva tutto", ha raccontato Beckham. "Ho risposto, 'Bene, allora non usare lo zoom'", ha aggiunto divertito. Anche Victoria non è rimasta indifferente agli ultimi scatti del marito: "Il mio boss", ha commentato sui social. Per questa campagna pubblicitaria, David ha rinunciato "a buon cibo e buon vino per due settimane". Si è inoltre sottoposto a degli allenamenti molto intensi, potenziando così i muscoli già perfetti.