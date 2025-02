Secondo quanto riportato dai media argentini, il Galatasaray avrebbe deciso di sospendere il contratto con Mauro Icardi. La decisione sarebbe arrivata dopo una lunga riunione nella quale sono stati valutati i vari richiami ignorati dal calciatore, da tempo fermo ai box per infortunio, ma anche spesso irreperibile e in ogni caso non costante nel programma di riabilitazione.