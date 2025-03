Damiano David: "Maneskin? Un robot". Poi la confessione sull'ex fidanzata Giorgia Soleri

Damiano David ha parlato del nuovo capitolo della sua vita. L'ex frontman dei Maneskin continua la sua carriera da solista: ha lanciato la sua nuova canzone, Next Summer, e si prepara al suo tour mondiale. Proprio del suo rapporto con la band ha parlato in un'intervista rilasciata al magazine americano Music Connection: "Abbiamo raggiunto traguardi incredibili, premi che solitamente non vanno ad artisti stranieri". Ma in tutto quel successo il 26enne ha vissuto anche tanti momenti di sconforto dovuti allo stress: "Ma lavoravamo così tanto che non mi rendevo conto di quanto stessi trascurando me stesso - ha rivelato - Mi sembrava di essere diventato un robot, intrappolato in una modalità di lavoro che soffocava la mia creatività". Anche per questo i Maneskin hanno deciso di concedersi una pausa, per dedicarsi ai rispettivi progetti da solisti. "Da un punto di vista di marketing, forse non è stata la scelta migliore. Ma io non voglio ragionare in termini strategici, non lo faccio per soldi o per i numeri", ha precisato Damiano.

Le parole di Damiano David sull'ex fidanzata Giorgia Soleri

Damiano David ha parlato anche di Giorgia Soleri e della fine del loro lungo legame, venuto a galla però solo dopo la vittoria al Festival di Sanremo nel 2021: "La mia prima relazione in Italia è stata molto pubblica, ma io non parlo mai di questa ragazza, con cui sono stato sei anni. Non ho nulla contro di lei". Ci ha tenuto però a puntualizzare che la canzone Born with a broken heart, che tanto successo ha avuto in tutto il mondo, non parla di quel rapporto con la Soleri perché "dopo la rottura ho vissuto un’altra relazione che si è rivelata molto negativa per molte ragioni. Qualcosa si è spezzato in me, e quella ferita ha ispirato la canzone".

Damiano David e l'amore per la fidanzata Dove Cameron

Oggi Damiano è felice accanto alla cantante e attrice americana Dove Cameron, vista anche al Festival di Sanremo. "Ringrazio Dio per aver messo Dove sul mio cammino. All’inizio è stato complicato, perché lei era estremamente aperta e sincera nel dimostrarmi i suoi sentimenti, mentre io tenevo i miei nascosti. Non mi fidavo più di me stesso - ha dichiarato David - Non volevo essere ingiusto nei suoi confronti o usarla come ripiego. Lei è una persona meravigliosa, ha saputo gestire la mia onestà e mi ha aiutato a guarire. Oggi è la persona più importante della mia vita".