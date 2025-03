La cantante Sarah Toscano e Matteo Berrettini stanno insieme? Dopo lo scambio di commenti sui social durante la settimana di Sanremo il gossip è diventato virale. Al momento però non c'è più di una simpatia, come ha raccontato l'ex allieva di Amici di Maria De Filippi in un'intervista rilasciata a RDS Next. "Io e Berrettini? Ma magari! Visto che gioco a tennis, avevo detto che lo amavo, è anche un bel ragazzo onestamente. Lui mi ha risposto e mi sono detta: "Come è successo? Sono nel metaverso?". È da lì è nata questa voce: "Sono innamorati, si sentono…". Non esageriamo. Sarebbe bello per entrambi! Ma per ora la nostra conversazione è finita lì…", ha spiegato Sarah. Ma chissà che non arrivi una nuova risposta di Berrettini dopo queste dichiarazioni...