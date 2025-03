Manuela Arcuri, la domanda scomoda su Totti: "Si sapeva che..."

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua a tenere banco in tv. Questa volta a dire la sua è stata Manuela Arcuri , che ha avuto un flirt con l'ex calciatore prima del suo matrimonio con la conduttrice. È accaduto a La volta buona di Caterina Balivo , dove si è parlato a lungo di tradimenti e scandali su coppie famose. Interpellata sulla rottura tra Totti e Ilary , l'Arcuri ha osservato: "Trovo che lui sia un bellissimo ragazzo, tutte volevano fidanzarsi con lui. Aveva tantissime donne ai suoi piedi, era facile per lui cadere in tentazione. Questo non giustifica il tradimento. Bisogna avere il coraggio di chiudere prima del tradimento, bisogna capire quando una storia è finita". A quel punto è intervenuta la Balivo che ha chiesto alla sua ospite: "Ma tu sei stata con Totti?". L'Arcuri non ha nascosto il suo imbarazzo ma ha poi voluto svelare qualche dettaglio di quella vecchia storia: "Ci siamo frequentati da ragazzini, parliamo della preistoria. Pre matrimonio, di tutti. Io cercavo una storia seria, ho sempre voluto una famiglia e sapevo già che con lui non sarebbe stato così. Aveva una vita piena di donne, era ambito. Un calciatore simpatico e bello, si sapeva che aveva un debole ".

Il flirt tra Manuela Arcuri e Francesco Totti

Manuela Arcuri è legata dal 2010 all'imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco, che ha poi sposato nel 2022. Nel 2014 la coppia ha avuto un figlio, Mattia. Prima di incontrare il suo grande amore, l'attrice di Latina ha vissuto diverse relazioni importanti, come quelle con Francesco Coco e Aldo Montano. Senza dimenticare Gabriel Garko, che ha poi fatto coming out. "Con Totti ci fu qualcosa: un bacetto, poco e niente. - ha ricordato l'Arcuri in un'intervista al settimanale Oggi - Io la storia l'avrei voluta, mi piaceva tanto. Lui era desiderato da troppe donne, non intendeva impegnarsi e in fondo lo capisco. Qualcosa non ha funzionato, eravamo troppo giovani". Una liaison di cui il Capitano non ha mai proferito parola: dopo la separazione da Ilary Blasi è felice insieme a Noemi Bocchi, con la quale convive a Roma.