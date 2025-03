Antonella Fiordelisi ufficializza con Giulio Fratini: lui è l'ex della Gregoraci

È ufficialmente amore tra Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini. Dopo i gossip dell'ultimo periodo la coppia è uscita allo scoperto con alcune romantiche foto alle Maldive, dove è volata per festeggiare il 27esimo compleanno della modella e influencer con un passato nella scherma. "Il regalo di compleanno più bello che potessi ricevere", ha scritto lei su Instagram con tanto di cuore rosso. La Fiordelisi e Fratini si frequentano da qualche mese. In una recente intervista a Novella2000, Antonella aveva parlato del suo nuovo amore senza però svelare la sua identità: "Sto frequentando qualcuno, non dico chi è, ma posso dire che è un ragazzo fantastico. Me l'ha fatto conoscere una mia cara amica che si chiama Carolina, quindi è un amico suo. Non dico altro perché potrei fare casini, però questo è uno spoiler”, aveva detto. "Dico anche che non vive a Milano, è molto bello, molto dolce, molto intelligente. Forse non è il genere di ragazzo che il pubblico si aspetta da me, perché io ho sempre avuto ragazzi molto diversi da lui. E sono felice", aveva aggiunto. "Carolina aveva ragione: è molto affascinante. Lei spesso mi consigliava di vederlo, solo che entrambi eravamo fidanzati", aveva concluso.