Re Carlo e "la cannabis per curare il cancro": l'indiscrezione

Re Carlo aperto a diversi tipi di trattamenti mentre va avanti la sua lotta contro il cancro. Il sovrano si sarebbe affidato alla cannabis terapeutica come trattamento alternativo alla chemioterapia, poiché alcuni scienziati ritengono che l'erba possa effettivamente uccidere le cellule tumorali, oltre ad avere proprietà antidolorifiche. Secondo RadarOnline.com, che cita fonti di Buckingham Palace, "Charles sta provando ogni cura possibile . La diagnosi di cancro lo ha scosso nel profondo e pensa che non ci sia nulla di male nel provare qualcosa di sperimentale". Hanno poi aggiunto: "È sempre stato un sostenitore delle medicine e delle cure omeopatiche e ritiene che non ci siano pericoli nel provare la via della cannabis. Ha letto tutti gli studi sui suoi benefici e ci sta provando". Il portale ha spiritosamente poi fatto notare che di recente il Re ha reso pubblica la sua playlist su Apple Music, dove compaiono diverse canzoni di Bob Marley , da sempre un'icona della cultura della cannabis.

Come sta oggi Re Carlo: il viaggio in Italia

Re Carlo non è ancora guarito del tutto dal cancro, a differenza della nuora Kate Middleton, ma nonostante questo continua a portare avanti il suo lavoro da monarca. Da Palazzo è stato di recente confermato il viaggio che Carlo farà in Italia nonostante il ricovero in ospedale di Papa Francesco. Carlo e Camilla, che festeggeranno il loro ventesimo anniversario di matrimonio in Italia il 9 aprile, visiteranno il Vaticano, Roma e Ravenna durante la visita di quattro giorni, dal 7 al 10 aprile. "Il Re e la Regina saranno ricevuti in udienza da Papa Francesco e prenderanno parte anche a una funzione nella Cappella Sistina incentrata sul tema della cura del creato, a testimonianza dell'impegno di lunga data di Papa Francesco e di Sua Maestà nei confronti della Natura", ha spiegato un portavoce. Inoltre, il Re e la Regina incontreranno Giorgia Meloni e Sergio Mattarella: quest'ultimo ospiterà anche uno sfarzoso banchetto di Stato in suo onore al Quirinale. A Ravenna, invece, la coppia visiterà la tomba di Dante e il museo Byron.