Federica Pellegrini e la foto sexy, il botta e risposta con il marito è virale: "Confermo..."

Federica Pellegrini e l'uso straordinario dei social. La campionessa azzurra, oggi volto tv, influencer e soprattutto membro Cio, utilizza Instagram per veicolare messaggi importanti alternati a temi più leggeri. Detto che oggi ha pubblicato una storia in cui fa sapere che vuole postare una lista delle cose che odia di più, Federica qualche giorno fa ha pubblicato degli scatti in costume che hanno riscosso molto successo tra i follower. È diventato virale poi un botta e risposta con il marito, Matteo Giunta . Un utente scrive: "Illegale, Giunta uomo più fortunato dell'universo". E lui: "Confermo". Non solo: proprio Giunta sotto le foto scrive: "E io?". Federica risponde: "Ma la smetti?". Anche qui interviene un utente: "Sei fortunato, guarda che spettacolo di moglie che hai scelto". E Giunta, di nuovo: "Molto, lo so".

Federica Pellegrini ultime news, perché i social l'avvicinano alla gente

Non è la prima volta che le gag di Federica Pellegrini diventano virali e non sarà l'ultimo. La campionessa ha un uso perfetto dei social, molto vicino alla gente, e questo ai follower piace. La figlia Matilde viene mostrata con equilibrio (e mai in volto) e c'è una perfetta alternanza tra temi più leggeri e altri impegnati. Non mancano, poi, i consigli (dati e chiesti) da mamma. Qualche giorno fa, ad esempio, Federica raccontava di come la figlia non ami, ancora, indossare le scarpe e tanti genitori hanno commentato confrontandosi nel migliore dei modi.