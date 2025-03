Chiara Nasti e la verità sulla crisi con Zaccagni: "Non parlare male di nessuno è..."

Hanno fatto discutere molto le ultime mosse social di Chiara Nasti. L'influencer è apparsa più distante del solito e ha poi tolto il follow al marito Mattia Zaccagni. Tanto è bastato a scatenare i gossip: Chiara e Zaccagni stanno ancora insieme o si sono lasciati? In molti hanno parlato di crisi ma la verità è arrivata dopo, quando entrambi hanno ripreso a seguirsi e hanno condiviso lo stesso screen di una video chiamata alla quale era presente anche il figlio Thiago. Ad intervenire sulla questione, poi, è stata anche Deianira Marzano, che è da tempo vicina alla Nasti: "Non è successo nulla di grave. Semplicemente, noi donne abbiamo una sensibilità e un mondo introspettivo che non tutti riescono a leggere. - ha assicurato - Si guarda sempre in superficie, ma Chiara Nasti, come tutte le donne, è una ragazza sensibile, una mamma con tante responsabilità, nonostante la giovane età. Questa mi sembra una richiesta di attenzioni più che lecita. Non sempre chi ci sta accanto riesce a comprenderci nelle nostre fragilità".