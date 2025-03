"Elisa Isoardi, il nuovo amore è lo chef Ernesto Iaccarino"

Elisa Isoardi avrebbe un nuovo amore. L'ex compagna storica di Matteo Salvini starebbe frequentando da qualche mese Ernesto Iaccarino, chef stellato alla guida del ristorante Don Alfonso 1890 di Sant'Agata sui Due Golfi e tra le icone della cucina italiana più famose al mondo con i locali di famiglia in Asia, Canada, Marocco e Portogallo. Il condizionale è d'obbligo visto che al momento non è arrivata una conferma ufficiale da parte dei diretti interessati, ma sia il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi che Repubblica confermano l'indiscrezione che racconta di questa liaison sbocciata recentemente. I due sono stati visti insieme in alcune occasioni e persone molto vicine non hanno dubbi: tra i due, che condividono la passione per la cucina, sarebbe scattata la scintilla. La relazione con Iaccarino metterebbe così fine alla lunga solitudine sentimentale di Elisa, che qualche mese fa ha parlato in tv della sua vita privata con un pensiero sulla maternità. "Credo che fare un figlio sia un passo verso l'altruismo - aveva detto a La Volta Buona - Figli per il momento no, probabilmente perché non ho ancora trovato la persona giusta, perché bisogna farli in due, in teoria. Si possono anche fare da soli, però io preferisco ancora la coppia di una volta. Ho 42 anni, se incontro l'uomo che mi fa girare la testa sì, perché no? Però non l'ho trovato". E forse qualcosa è cambiata...