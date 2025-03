Jeff Bezos si sposa in Italia, matrimonio di tre giorni: i dettagli

Jeff Bezos si sposa. E il fondatore di Amazon, nonché uno degli uomini più ricchi del mondo, ha scelto l'Italia per celebrare il suo matrimonio con Lauren Sanchez. Più precisamente Venezia, una delle città preferite della coppia. Per i tre giorni di festeggiamenti, le date sono state già fissate: si parte il 24 giugno per finire il 26. A lavorare all’evento la blasonata agenzia londinese Lanza & Baucina (uno dei fondatori ha pure casa in Laguna) che nel 2011 si è occupata del matrimonio della figlia del magnate indiano Agarwal: ottocento ospiti, multiple location e Shakira sul palco. Oltre agli approdi per lo yacht del multimilionario, sono stati prenotati in città cinque hotel — Gritti Palace, Hotel Danieli, Aman Venice, Belmond Hotel Cipriani e The St. Regis Venis — e gli organizzatori sono a caccia di location. Escluse le tese dell’Arsenale e Palazzo Ducale, tra le sedi papabili parrebbe esserci la Fondazione Cini sull’isola di San Giorgio che garantirebbe al contempo security e privacy. Pare che, un po’ per depistare i curiosi ma anche per ragioni di sicurezza, saranno fissate più location, in un numero superiore alle tre necessarie per le altrettante feste e solo all’ultimo verrà comunicato il luogo preciso.