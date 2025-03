Stefano De Martino, ritorno di fiamma con Emma: "Come ho fatto a restarti lontano"

Certi amore non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano... forse. Sembra che sia tornato l'amore o quanto meno il sole ne rapporto tra Stefano Di Martino ed Emma Marrone. I due, che sono stati fidanzati dal 2009 al 2012, secondo il settimanale Oggi sarebbero sempre più vicini e avrebebro ritrovato una sintonia davvero speciale. Prove di un ritorno di fiamma? Così sembrerebbe. La cantante salentina era già stata avvistata in platea al teatro Brancaccio di Roma, lo scorso febbraio, per assistere allo spettacolo "Meglio Stasera" del conduttore di Affari Tuoi. Ultimamente poi la coppia sarebbe stata vista anche a Napoli in una pizzeria , dopo la registrazione dell'ultima puntata del game show "Stasera tutto è possibile". E proprio durante questa cena con tutto il cast, nel quartiere popolare della Sanità , sarebbe riscattata la scintilla con dediche e canzoni d'amore.

De Martino ed Emma Marrone: il corteggiamento a Napoli

Emma avrebbe dedicato a Stefano un classico della musica napoletana, “Tu sì ‘na cosa grande”, suonata al pianoforte tra grande emozione e sorrisi languidi. Tutto questo dopo che l'ex marito di Belén Rodriguez, durante la puntata registrata, le avrebbe dedicato "Annarè" di Gigi D’Alessio, soffermandosi in particolare sulla frase: "Come ho potuto stare lontano da te… Ma come si è permesso il tempo a vederci divisi…". Una coincidenza che non convince i fan della ex coppia di Amici di Maria de Filippi, che tifano per rivederli insieme.