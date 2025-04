Federica Pellegrini riprende Matteo Giunta in lacrime per la figlia: le immagini che emozionano

Federica Pellegrini ultime news, la foto fake da incinta

Per adesso non ci parla di un fratellino o una sorellina, nonostante Federica sia data incinta un giorno sì e l'altro pure. Ma sarà lei, come nel caso di Matilde, a comunicarlo. Di sicuro qualche giorno fa ha creato parecchia confusione la foto di un pancione apparsa sul suo profilo: non era Pellegrini la donna in attesa, ma l'amica, ed ex collega, Martina Carraro. Lei e il marito, Fabio Scozzoli, diventeranno tra poche settimane genitori di Bianca.