"Belen Rodriguez ha un nuovo fidanzato, un uomo dal cognome importante"

Novità nella vita privata di Belen Rodriguez , da sempre costellata da grandi passioni, amori profondi e fugaci flirt. Stando a quanto spifferato da Gabriele Parpiglia, la soubrette argentina avrebbe un nuovo amore. "Quando non si dedica ai figli Santiago e Luna Marie, la casa della Rodriguez ospita un nuovo amore. Una relazione per ora tenuta segreta e lontana dagli occhi di tutti", si legge nella newsletter del giornalista. "Noi abbiamo una foto dell'uomo misterioso presente nell'abitazione della Rodriguez alle 3:59 del mattino, dopo esservi entrato qualche ora prima, durante lo scorso weekend". Al momento, pare che l'identità dell'uomo non possa essere ancora svelata: "Si tratta di un cognome importante, altisonante, che deve però rimanere segreto per il momento. A quanto pare, lui dovrebbe prima risolvere la sua situazione privata ". Per ora nessuna conferma o smentita da parte della Rodriguez, che però ha mostrato sui social un prezioso anello al dito: che si tratti di un pegno d'amore del nuovo compagno?

Belen Rodriguez fa pace con Antonino Spinalbese

In attesa di capire qualcosa di più sulla nuova fiamma, Belen Rodriguez è stata paparazzata in compagnia di Antonino Spinalbese, l'ex dal quale ha avuto la figlia Luna Marì nel 2021. Dopo una travolgente e breve relazione i due si sono detti addio e in passato ci sono stati diversi momenti di tensione. "Io e Belen siamo due lunatici. Purtroppo ancora oggi andiamo avanti di settimana in settimana. Una volta parliamo e andiamo d’accordo, altre settimane non andiamo affatto d’accordo", aveva raccontato lo scorso settembre Spinalbese al programma tv Ciao Maschio. Col tempo, complice anche la bambina in comune a cui entrambi sono devoti, i due si sono ritrovati e oggi hanno un rapporto cordiale, di profondo affetto. A provarlo anche le ultime foto pubblicate dal settimanale Chi, in cui Belen e Antonino sorridono rilassati al parco giochi con la piccola Luna Marì.