Elisabetta Canalis, "è finita con Georgian Cimpeanu, c'è un'altra donna"

Elisabetta Canalis sarebbe tornata single. Il condizionale è d'obbligo perché al momento nessuna conferma o smentita è arrivata da parte della diretta interessata. Da qualche tempo, però, la soubrette sarda non si mostra più insieme al compagno Georgian Cimpeanu, il campione di kickboxing e personal trainer che per amore si era trasferito da lei a Los Angeles, lasciando la sua vita a Milano. Secondo Gabriele Parpiglia, la liaison sbocciata due anni fa sarebbe giunta al termine. Il giornalista ha fatto notare come la showgirl non segue più il suo compagno (o ex) su Instagram. Non solo, la Canalis ha smesso di seguire anche un'altra donna, Jessica Michel Serfaty, attrice e modella americana ultimamente molto vicina a Georgian che in passato è stata legata all'imprenditore Leonardo Maria Del Vecchio.