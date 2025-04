Il sorprendente incontro segreto tra Kate Middleton e Harry

Ramoscello d'ulivo per il Principe Harry: a porgerlo sua cognata, Kate Middleton. Pare che la Principessa del Galles abbia approfittato del ritorno del cognato a Londra, per il processo sulla scorta tolta al figlio di Re Carlo, per contattarlo e tentare un riavvicinamento. "Kate ha sempre lasciato la porta aperta a Harry e non ha sprecato questa occasione per parlargli", ha spifferato una fonte a RadarOnline. Non è chiaro, però, se i due si siano parlati solo al telefono o di persona. Il desiderio di Kate di riunire la famiglia si sarebbe intensificato sapendo che la visita di Harry coincideva con il viaggio di William che portava George a Parigi per vedere l'Aston Villa competere nella Champions League, dando a Kate la rara opportunità di parlare con Harry in privato. La prospettiva della Middleton è cambiata dopo la malattia. Kate ha capito che è inutile perdere tempo con faide e contrasti, soprattutto in famiglia, e per questo starebbe cercando di riappacificare il marito William e il fratello. Ovviamente questa volontà deve essere condivisa da Harry: secondo alcuni il Duca di Sussex sarebbe pronto a fare nuove rivelazioni scottanti sulla royal family ma dopo il presunto confronto con Kate potrebbe cambiare idea.