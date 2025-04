"Camila Giorgi si sposa", la pazza proposta di matrimonio in aeroporto

Camila Giorgi si sposa. O almeno così scrivono i media argentini: pare che l'ex tennista italiana, che da mesi ha traslocato in Sud America con tutta la sua famiglia dopo l'addio al tennis, abbia ricevuto la proposta di matrimonio da Ramiro Marra. Lui è un politico argentino-spagnolo, che dal 2021 ricopre la carica di legislatore di Buenos Aires. La notizia delle nozze è stata data nel noto programma tv LAM. "L'altro giorno lui le ha fatto la proposta di matrimonio a Ezeiza, mentre stavano per prendere un volo", ha rivelato la giornalista Yanina Latorre. Pepe Ochoa ha invece chiarito che non è ancora stata fissata una data del grande evento. Per ora nessuna conferma o smentita da parte dei diretti interessati. La coppia è unita solo da qualche mese - è uscita ufficialmente allo scoperto a novembre 2024 - ma molto affiatata e complice. Un colpo di fulmine che li avrebbe portati a pensare già al grande passo oltre che alla possibilità di avere dei figli insieme.