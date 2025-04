Il figlio di Schumacher lascia la fidanzata dopo l'incontro con il celebre pilota

Sarebbe finita la storia d'amore tra Mick Schumacher, figlio della leggenda della Formula Uno Michael Schumacher, e la modella Laila Hasanovic . Il giovane pilota ha di recente cancellato tutte le foto di coppia dal suo account Instagram. Il 26enne si sarebbe inoltre iscritto all'app di incontri Raya. Lo stesso avrebbe fatto Laila, come riporta il tedesco Bild. Ignoti ad oggi i motivi della rottura tra i due, che si frequentavano dal 2022. Le voci di crisi si rincorrevano però da diversi mesi: già lo scorso gennaio si parlava di un presunto addio tra i due, poi smentito da una foto romantica condivisa da Mick. Ora, però, pare che la separazione sia definitiva, come mostrano chiaramente le ultime mosse social. Tra l'altro, l'Hasanovic era una delle poche persone a cui era permesso incontrare Michael Schumacher, che si è ritirato a vita privata dopo l'incidente sugli sci del 2013.

L'ex fidanzata di Mick ha incontrato Michael Schumacker

Laila, ex finalista di Miss Universo, originaria di Copenaghen e di origini bosniache, durante i tre anni di relazione con Mick Schumacher è stata una delle poche elette a cui è stato permesso di far visita al padre del suo fidanzato, che non si vede in pubblico dal tragico incidente sugli sci del dicembre 2013. Solo a pochi eletti, tra cui Mick, sua madre Corinna, sua sorella Gina e alcuni amici intimi, è consentito far visita a Michael, che, secondo il giornalista di RTL Felix Gorner, "ha bisogno di cure costanti" ed "è completamente dipendente dagli assistenti". Tuttavia, lo scorso anno, a seguito di una votazione familiare, sarebbe stato concordato un incontro anche all'Hasanovic. Di fatto la prima fidanzata che Mick ha presentato a suo padre: un rapporto importante, serio e benedetto dalla famiglia Schumacher, che però è ormai concluso.