Stefano De Martino e il matrimonio con Belen: "Non ho ancora finito di pagare"

A più di dieci anni dal matrimonio con Belen Rodriguez, Stefano De Martino si è lasciato andare ad una battuta simpatica sull'evento. Oggi i due sono in rapporti cordiali per il bene del figlio Santiago, anche se hanno capito che il loro legame d'amore non può più funzionare. Per ben due volte, Stefano e Belen ci hanno riprovato ma invano e oggi preferiscono essere solo genitori presenti e amorevoli. In una puntata di Affari tuoi, però, De Martino ha ricordato le nozze faraoniche con la soubrette, che si sono tenute nel 2013. E ci ha scherzato su, come solo lui sa fare. Tutto è partito dai protagonisti di puntata, Simon e Anna del Trentino Alto Adige. La coppia si giurerà amore eterno il 10 maggio sul Lago di Garda e Stefano ha voluto sapere il numero degli invitati. "100, 110", ha risposto il concorrente, che gli ha servito la battuta su un piatto d’argento. "110? Al mio matrimonio erano solo i camerieri. Non ho ancora finito di pagare", ha fatto sapere De Martino.