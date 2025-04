Piqué e Clara stanno ancora insieme. E lei parla per la prima volta in tv

Gerard Piqué e Clara Chia Marti non si sono lasciati: la coppia è ancora unita a tre anni dalla scandalosa separazione dell'ex calciatore da Shakira , sua ex compagna storica e madre dei suoi figli. Nei giorni scorsi qualcuno aveva vociferato di una rottura tra i due e addirittura di un presunto tradimento dell'ex difensore. Niente di più falso e i diretti interessati hanno smentito con i fatti mostrandosi insieme, più sereni e complici che mai, durante un'uscita a Barcellona. Persone vicino a Piqué e Clara hanno inoltre rivelato a Hola! che quanto emerso "è tutta una bugia" e che Gerard e la fidanzata sono davvero stanchi dei tanti pettegolezzi sulla loro vita privata visto che sono "molto felici insieme". Tra l'altro, Clara ricopre ancora un incarico importante presso Kosmos, l'azienda dell'ex giocatore che si occupa di investimenti in sport, media e intrattenimento.

Piqué e Clara non si sono lasciati

Lo scorso 25 aprile, Clara Chia ha fatto la sua prima apparizione televisiva. È stata breve, ma ha contribuito a far luce sullo stato attuale della sua relazione con Gerard Piqué. Il giornalista Álex Álvarez è riuscito ad accedere al suo numero di telefono e ha chiamato per chiedere spiegazioni sulle voci di rottura tra lei e l'ex giocatore del Barcellona. Nonostante l'iniziale sorpresa della ragazza, il giornalista ha avuto il tempo di porle la fatidica domanda. "No, no, no, no. Bene... arrivederci", ha risposto Clara Chía, prima di chiedere loro di non chiamarla più per queste questioni. E così, in modo chiaro e conciso, la dolce metà di Piqué ha fatto la sua prima apparizione in televisione. Ma, soprattutto, ha messo a tacere tutte le malelingue.

Un amore sempre più forte

Lo scorso gennaio Piqué si è trasferito temporaneamente a Miami per prendersi cura dei suoi figli, mentre Shakira era in tour. Clara Chia è rimasta a Barcellona a causa dei suoi impegni di lavoro. A quanto pare la distanza ha rappresentato una prova importante per la coppia, ora più forte che mai. In barba alle voci e le speculazioni che hanno cercato di mettere in dubbio la stabilità della loro relazione, Piqué e Clara continuano a dimostrare che la loro unione è più forte che mai. Lungi dall'essere influenzati dalle informazioni contrastanti che circolano, la coppia continua ad andare avanti con la propria vita, rafforzata dalle avversità e dimostrando che il loro impegno va oltre i tentativi di alcuni di destabilizzare la loro storia insieme. Tutto indica che per loro l'amore naviga con il vento in poppa, indifferente a qualsiasi tipo di ostacolo.