Il nuovo Papa rivelerà i segreti UFO del Vaticano? L'esperto: "La verità sta arrivando"  

La morte di Papa Francesco è stata un duro colpo per la Chiesa cattolica. Esperti e fedeli sperano che il prossimo pontefice continui i cambiamenti avviati da Bergoglio in ambiti delicati come l'inclusione e il ruolo delle donne nella Chiesa. Tuttavia, un rinomato ufologo ritiene che il prossimo Papa possa fare di più. Da tempo gli studiosi di UFO sono convinti che gli archivi vaticani nascondano numerosi avvistamenti di entità aliene . Testimonianze che diversi sacerdoti avrebbero raccolto durante le loro confessioni. Non solo, il direttore esecutivo del Paradigm Research Group, Steve Bassett, è convinto che la Chiesa abbia scoperto un UFO nel 1933, durante il regime di Benito Mussolini. Ma per l'uomo questa rivelazione potrebbe arrivare solo con l'aiuto di Donald Trump , il Presidente degli Stati Uniti d'America.

Il Vaticano, il nuovo Papa e l'UFO avvistato in Italia negli anni Trenta

In un'intervista al Sun, Bassett ha escluso la possibilità che il prossimo Papa riveli da solo ciò che il Vaticano sa sugli UFO. "La Chiesa cattolica aprirà le porte della biblioteca per farci iniziare a vedere cose interessanti? No, non lo faranno". Secondo l'ufologo, "questa è una questione politica da risolvere con un'azione politica. Non credo che il prossimo Papa verrà scelto solo perché è a favore degli extraterrestri". Ritiene pertanto che spetterebbe ai Paesi, in particolare agli Stati Uniti, rivelare la verità sul fenomeno. "Devono essere i capi di stato, e siamo molto vicini a questo", ha detto Bassett dopo che il presidente Donald Trump ha annunciato che desecreterà i documenti relativi all'assassinio di John F. Kennedy, avvenuto nel 1963. "Potrebbe essere il Presidente che porrà fine a questo embargo sulla verità, e sarà una delle più grandi eredità politiche di tutti i tempi per chiunque. La task force sta cercando segreti, e lo ha fatto. Ha iniziato a ottenere documenti su JFK... il che significa che il loro impegno per ottenere altre informazioni, come i fenomeni anomali non identificati (UAP), è ben consolidato".

Papa Pio XII e l'esistenza degli alieni

L'anno scorso, l'ex membro dell'intelligence David Grusch ha rivelato che gli Stati Uniti possiedono pezzi completamente intatti di "velivoli" di "origine non umana". E l'ex ufficiale dei servizi segreti dell'Aeronautica Militare ha aggiunto che l'Italia ha scoperto uno di quegli UFO negli anni '30. Una scoperta che l'allora Papa Pio XII avrebbe "passato" al Presidente americano Franklin Roosevelt. Per Bassett bisognerebbe indagare su queste affermazioni. E tutto ciò dimostrerebbe che il governo statunitense era a conoscenza dell'esistenza della vita extraterrestre ben prima del famoso incidente di Roswell del 1947, quando un pallone sonda del progetto militare Mogul precipitò al suolo, generando una leggenda metropolitana in merito allo schianto di un'astronave aliena. Per lo studioso, anni di lavoro politico preparatorio, testimonianze di informatori e crescente interesse pubblico hanno creato la situazione perfetta per la divulgazione: un riconoscimento formale che gli alieni sono reali. "Non ho mai visto un Presidente più propenso ad agire in modo più indipendente di Trump", ha affermato Bassett. Per quest'ultimo, dopo la divulgazione, il ruolo del Vaticano sarà quello di sostenere, non di guidare, il mondo attraverso il cambiamento di paradigma. "La Chiesa cattolica può intervenire e dire: 'L'universo di Dio è molto più grande di quanto pensassimo. Non è meraviglioso?'", ha spiegato per poi concludere:"La verità sta arrivando, dobbiamo prepararci".