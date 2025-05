Icardi sposa China Suarez, quanto costa l'anello di fidanzamento e verità sulla gravidanza

Mauro Icardi è pronto a sposare China Suarez . La coppia si trova in questi giorni a Miami, per una mini vacanza, e ha condiviso sui social alcune foto dolci e romantiche. In una il calciatore ha scritto "Ti amo", aggiungedo due emoji: una a forma di anello e l'altra a forma di cuore. Nessun altro dettaglio ma a volte le immagini valgono più di mille parole, anche perché poi un prezioso anello è apparso al dito dell'attrice e cantante nelle immagini successive. Un anello lineare e molto elegante il cui prezzo, secondo i media argentini, si aggirerebbe intorno ai ventimila euro. Si tratta infatti di un Cartier d'oro. "Erano in un centro commerciale di Miami, si sono fermati in una nota gioielleria e hanno comprato qualcosa lì", ha raccontato il giornalista Santiago Sposato, aggiungendo che "la notizia è che Mauro Icardi e China Suarez si sposeranno, non c'è ancora una data. La location è ancora incerta, ma la casa dei sogni che piaceva a Wanda è una buona scommessa, e ora vivono lì. Ne hanno parlato a Miami: si sposeranno". Certo, prima Icardi dovrà ottenere il divorzio da Wanda Nara - al momento i due sono solo separati - ma il calciatore sembra fare davvero sul serio con la Suarez.

Icardi aspetta un figlio da China Suarez?

Oltre alla notizia del matrimonio, dall'Argentina è stata svelata anche la verità sulla presunta gravidanza di China Suarez. A quanto pare Mauro Icardi dovrà attendere ancora un po' per avere il terzo figlio. "China è stata vista bere margarita in hotel a Miami", hanno raccontato alcuni fonti alla tv argentina. Per ora la coppia preferisce concentrarsi sulla loro relazione - che procede a gonfie vele - e sui progetti lavorativi. Pare che China sia attesa in Italia per alcuni impegni\ professionali e arriverà nel nostro Paese a breve, ovviamente sempre accompagnata dal fidato Icardi che al momento è lontano dai campi di calcio per via dell'infortunio rimediato lo scorso autunno. In questi giorni il Galatasaray ha smentito i pettegolezzi circa un allontanamento dell'attaccante dal club: Maurito dovrebbe tornare a giocare a breve anche se sarà difficile destreggiarsi tra l'Argentina e la Turchia. Non solo per China Suarez, ma anche per le figlie Isabella e Francesca, che non potranno seguirlo a Istanbul.