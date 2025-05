Stefano De Martino torna con Gilda Ambrosio. E anche Belen ci riprova con l'ex

Ritorno di fiamma per Stefano De Martino e Belen Rodriguez. No, gli ex coniugi non hanno deciso di darsi una nuova possibilità bensì di tornare tra le braccia di due loro ex fidanzati. Il conduttore di Affari tuoi da qualche tempo è tornato a farsi vedere con Gilda Ambrosio, la stilista e imprenditrice al quale è stato legato in passato. In realtà De Martino ha sempre parlato di Gilda in termini amichevoli ma gli esperti di gossip assicurano che tra i due ci sia un legame che va ben oltre l'amicizia. E così di recente hanno trascorso le vacanze di Pasqua insieme a Miami, dove era presente anche Santiago, il figlio che Stefano ha avuto dodici anni fa da Belen. Poi i due sono stati paparazzati a Positano, in atteggiamenti intimi e affettuosi. "Gilda è una presenza costante nella vita di De Martino", spifferano i beninformati.