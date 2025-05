Alisha Lehmann, è finita con Douglas Luiz. Tutta la verità sul commento di Grealish

L'attaccante della Juve Alisha Lehmann ha confermato pubblicamente la separazione da Douglas Luiz. I fan hanno iniziato a interrogarsi sulla situazione sentimentale dei due ex giocatori dell'Aston Villa dopo che una bufala virale ha mostrato Jack Grealish flirtare con Lehmann su Instagram. Lo screenshot falso mostrava Grealish che commentava: "Auguri per la Festa della Mamma [emoji del cuore]". Lehmann ha risposto: "Non sono una mamma, ma grazie". E Grealish ha risposto: "Posso cambiarlo [emoji dell'occhiolino]". Un'occhiata ai commenti al post ha rivelato che non c'è mai stata alcuna interazione tra le due, e Lehmann ha risposto all'immagine pubblicata su X, e prontamente diventata virale sul web, con un'emoji "lacrime di gioia" dal suo account personale. In risposta a ciò, un fan ha chiesto: "E Douglas Luiz?". E a quel punto la Lehmann ha messo una croce rossa, confermando così che la loro relazione è finita.