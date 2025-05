L'addio al celibato di Jeff Bezos: cosa ha fatto e dove è andato

Jeff Bezos sta per sposarsi e, come da tradizione, ha festeggiato in questi giorni l'addio al celibato con gli amici più cari. Il fondatore di Amazon ha scelto Madrid per questo importante appuntamento mentre la futura moglie Lauren Sanchez ha preferito volare a Parigi per il suo addio al nubilato.

L'addio al celibato a Madrid di Jeff Bezos

Sabato scorso, i clienti del Ten con Ten, un locale alla moda nel quartiere Salamanca di Madrid, sono rimasti a bocca aperta quando hanno visto Bezos a uno dei tavoli. Rilassato, sorridente e circondato da amici, il miliardario ha gustato alcuni dei piatti più prestigiosi del ristorante, tra cui il risotto di semola al tartufo, le spugnole in crema di foie gras e il polpo galiziano arrosto. La serata è proseguita all'esclusivo Gunilla Club, dove, secondo El Mundo, il terzo uomo più ricco del mondo (con una fortuna di oltre 195 miliardi di dollari) si è goduto l'atmosfera, la musica e qualche drink. È stato un addio al celibato sobrio, ma con un tocco di lusso, perfettamente in linea con la personalità discreta – ma curiosa – che Bezos ha mostrato nei suoi recenti viaggi in Spagna. In effetti, si tratta della sua seconda visita in soli tre mesi; a marzo, si è fermato da Capas Seseña, l'iconico negozio di mantelle di Madrid, ed è tornato a casa con un capo fatto su misura.

L'addio al nubilato a Parigi di Lauren Sanchez

Lauren Sanchez ha scelto Parigi per il suo addio al nubilato in stile hollywoodiano. La giornalista e imprenditrice ha radunato le sue amiche più care, tra cui Kim Kardashian, Kris Jenner, Katy Perry, Lydia Kives ed Eva Longoria, per un weekend di festeggiamenti. L'itinerario? Pranzo a L'Avenue, cena elegante da Lafayette e una crociera privata al tramonto sulla Senna. Vestiti con abiti haute couture – da Oscar de la Renta e Louis Vuitton a Judith Leiber – le ragazze hanno condiviso i loro momenti più divertenti e toccanti sui social media. "L'eternità inizia con l'amicizia", ​​ha scritto Lauren accanto a una foto davanti alla Torre Eiffel, circondata dalle sue amiche.

Il matrimonio italiano di Jeff Bezos

La coppia si sposerà a Venezia dal 24 al 26 giugno, dopo aver reso pubblica la loro relazione nel 2019 ed essersi fidanzati ufficialmente nel 2023. La cerimonia principale si terrà sull'isola privata di San Giorgio Maggiore. Si prevede la partecipazione di circa 200 ospiti di alto profilo, tra cui Oprah Winfrey, Leonardo DiCaprio, Anna Wintour, Barbra Streisand, Bill Gates e molte altre personalità. La celebrazione di tre giorni, che si svolgerà a bordo del loro superyacht da 500 milioni di dollari, Koru, si preannuncia come l'evento mondano dell'anno. A quanto pare, la coppia ha chiesto agli ospiti di donare in beneficenza invece di portare regali.