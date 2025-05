Beckham, il vero motivo per cui i figli hanno litigato: c'entra Nicola Peltz

Continua la faida della famiglia Beckham . Da tempo Brooklyn e Romeo, rispettivamente primogenito e secondogenito di David e Victoria , non si rivolgerebbero più la parola. Stando alle ultime indiscrezioni che arrivano dagli Stati Uniti, ci sarebbe stato un momento specifico in cui la loro relazione sarebbe andata in frantumi: il matrimonio di Brooklyn con l'attrice americana Nicola Peltz nel 2022. La sontuosa cerimonia in Florida, costata a quanto si mormora quasi 3 milioni di euro, avrebbe dovuto essere un evento familiare gioioso. Ma a detta di alcune voci le nozze avrebbero segnato l'inizio di una profonda frattura tra i fratelli Beckham, una frattura che non ha fatto altro che aggravarsi negli anni successivi. Secondo fonti vicine a entrambe le parti, i guai sarebbero iniziati quando Nicola avrebbe ignorato Mia Regan, all'epoca fidanzata di Romeo. Nonostante Mia fosse un'invitata e facesse parte della festa di nozze in quanto compagna di Romeo, Nicola si sarebbe rifiutata di interagire con lei, causando una tensione che Romeo avrebbe trovato profondamente sconvolgente. "Il matrimonio è stato il punto di svolta per Romeo", ha detto un insider. "È un ragazzo adorabile, che ha trovato tutto quel dramma superfluo".

Il vero motivo della lite dei fratelli Beckham

Romeo Beckham, descritto dagli addetti ai lavori come pratico e con i piedi per terra, pare sia andato su tutte le furie per il modo in cui sarebbe stata trattata Mia, soprattutto perché è sempre stata una presenza costante sia nella sua vita che in quella della famiglia Beckham. Almeno fino alla rottura avvenuta nel 2024. Anche David e Victoria Beckham sarebbero rimasti sbalorditi dal comportamento di Nicola, definendolo "assolutamente sconcertante". Alcuni osservatori hanno ipotizzato che Nicola considerasse Mia una potenziale distrazione dal suo momento sotto i riflettori, un'affermazione rafforzata dalla sua decisione di evitare Mia durante l'intero weekend delle nozze. "Immaginate di essere Mia, una ragazza normale, a questo matrimonio completamente controllato da Nicola e dalla sua ricchissima famiglia", ha spifferato qualcuno. "Dev'essere stato davvero spiacevole per lei, e Romeo l'ha visto". Da allora, il rapporto tra i fratelli si sarebbe deteriorato: "Brooklyn e Romeo litigano da parecchio tempo. Non vanno d'accordo. Le cose vanno male da molto tempo".

Brooklyn Beckham lontano dalla sua famiglia

Brooklyn, un tempo molto legato alla sua famiglia, ora ha preso le distanze in modo significativo: pare che in ogni disaccordo si schieri dalla parte di Nicola, anche quando ciò lo mette in contrasto con i suoi genitori e fratelli. Di recente, lui e Nicola hanno saltato i festeggiamenti per il 50° compleanno di David Beckham, suscitando grande preoccupazione in famiglia. Romeo ha preso l'iniziativa durante quegli eventi, tenendo discorsi che un tempo avrebbe potuto tenere Brooklyn. Gli sforzi per mantenere la pace sono vacillati. Sebbene Nicola e Mia abbiano partecipato entrambe a una festa di Yves Saint Laurent alla Paris Fashion Week nel 2023 e siano apparse alla première del documentario Netflix su David, "Beckham", gli osservatori hanno notato che le interazioni sono state, nella migliore delle ipotesi, tese. Per gettare benzina sul fuoco, Nicola avrebbe affermato che l'attuale fidanzata di Romeo, Kim Turnbull, era la presunta ragione per cui lei e Brooklyn non erano andati al compleanno di David, citando i precedenti tra Kim e Brooklyn. Tuttavia, le persone vicine alla famiglia hanno chiarito che Kim in realtà usciva con Rocco Ritchie, figlio di Madonna e non con Brooklyn – un dettaglio pubblicamente corretto da Cruz Beckham in un post su Instagram, ora cancellato. Un amico dei Beckham ha aggiunto: "Romeo e Cruz sono ancora molto legati".

Il doloroso precedente di David Beckham

Intanto per David e Victoria tutta questa tensione è straziante. A quanto pare, la situazione ricorda all'ex calciatore la sua rottura con il padre, Ted Beckham. I due non si parlarono per due anni, ma si riconciliarono dopo che Ted ebbe un infarto nel 2007: gli amici sperano che questo possa ispirare una futura risoluzione del problema. "David è il paciere per eccellenza: lui e Victoria accettano che queste cose accadano in famiglia", ha detto una persona vicina alla coppia. "Sperano solo di poter riavere indietro il figlio un giorno, come Ted ha fatto con David".