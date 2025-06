Francesca Michielin bloccata da Alberto Angela, la cantante chiede scusa  

Francesca Michielin bloccata su Whatsapp da Alberto Angela, da sempre il suo mito. A raccontare il curioso retroscena è stata la cantante in un'intervista nel podcast Tintoria. "Alberto Angela mi ha bloccato, ha smesso di rispondermi su Whatsapp e poi ho visto che l’immagine diventava grigia. - ha rivelato - In pratica è successo che mi avevano regalato per il compleanno una coperta con su stampata la faccia di Alberto Angela. Io ho postato questa foto in cui dormivo e mi riposavo prima dell’Eurovision Song Contest". E poi: "Certe volte le cose diventano mega virali e così quella foto l’hanno vista tutti e in tutte le ospitate tv facevano vedere questa foto e mi chiedevano: ‘Hai un debole per Alberto Angela? Ti piace la paleontologia?’. In quel caso tu cosa fai? Un po’ stai al gioco, un po’ dici che ami gli uomini di cultura e allora rincarano la dose e ti chiedono ‘ti piace più Barbero o Angela?. Così tu non sai più come uscirne e giochi". La Michielin ha concluso: "Evidentemente questa cosa gli ha dato fastidio. Io in ogni occasione pubblica che posso gli chiedo scusa e basta"."Alberto perdonala!", hanno aggiunto i conduttori, mentre Francesca Michielin ha chiesto scusa, ancora una volta, al figlio del compianto Piero Angela che però non ha replicato alle dichiarazioni della cantante.