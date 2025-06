Svelato quanto costano i plastici di Bruno Vespa a Porta a Porta

I plastici di Bruno Vespa sono diventati ormai una sorta di marchio di fabbrica del programma Porta a Porta: sono indubbiamente uno degli elementi più riconoscibili della televisione italiana, simbolo di un certo modo di raccontare la cronaca, così come la politica e lo spettacolo, che non ha eguali. Ora un curioso retroscena è stato svelato da Giuseppe Candela sul settimanale Chi: "I plastici di Porta a Porta sono tanto discussi quanto iconici. Bruno Vespa li utilizza per la politica, la cronaca ma anche per lo spettacolo. Quanto costano? Il prezzo varia a seconda della grandezza e della qualità dei dettagli, ma si parte da 1.500 euro per raggiungere un massimo di 4.000 euro".