Piqué e Clara Chia, clamoroso smacco a Shakira sulla casa: cosa è successo

Un nuovo capitolo della saga tra Piqué e Shakira sta per aprirsi. Mentre la cantante sembra vicinissima al pilota di Formula 1 Hamilton l'ex calciatore prosegue la sua love story con Clara Chia . I due hanno da tempo ufficializzato la loro relazione anche se adesso sono pronti a fare un ulteriore passo.

Piqué, pronto il trasferimento con Clara

Secondo quanto riferito dal giornalista Pepe del Real infatti Piqué e Clara Chia sono pronti a trasferirsi nella vecchia villa della coppia, o meglio nella prima casa in cui nel lontanto 2012 i due erano andati a vivere e dove la star colombiana ha vissuto anche la prima gravidanza. I due lasceranno quindi l'appartamento dell'ex calciatore nel centro di Barcellona per trasferirsi vicino al mare in una villa super lusso a pochi metri dalla spiaggia, dotata di un'enorme terrazza, una piscina a sfioro e un campo da calcio.