Belen, attacco alla Fagnani: “È cattiva e fa ascolti. Ho detto no perché...”

ROMA - Belen Rodriguez di nuovo in tv. Su Discovery dirigerà due programmi: "Only Fun - Comico Show” su Nove, insieme ai PanPers e “Amore alla prova - La crisi del settimo anno" su Real Time. E a Tv Sorrisi e Canzoni ha raccontato le emozioni di un nuovo inizio: “Adesso ho quasi 40 anni; aspetto che il pubblico si scordi che ero la ‘bellona’ di turno e mi veda solo come presentatrice. I vantaggi di lavorare in tv? Sono tanti: faccio veramente quello che vorrei fare e cerco di trasmettere leggerezza al pubblico. Lo svantaggio è che, come capita a tutti gli essere umani, uno magari non sta sempre benissimo e il mondo dello spettacolo questo non te lo concede: dovresti essere sempre impeccabile, sempre in forma”.