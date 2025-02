Bianca Censori, le foto nuda e le parole di Kanye West che preoccupano: “Ho il dominio su di lei”

LOS ANGELES (Usa) - L’ennesimo colpo di teatro sul red carpet dei Grammy ha messo una delle coppie più discusse del jet-set al centro dell’attenzione. Lui è Kanye West , lei è la compagna Bianca Censori : il look total naked ha messo sotto i riflettori la modella australiana che è apparsa assuefatta e totalmente manipolata dal marito . I media, dopo l’ultima apparizione, non ha risparmiato critiche alla coppia, sia alla donna che ha deciso di presentarsi completamente nuda a un evento pubblico , sia a Kanye West che nelle ultime ore ha replicato con parole quanto meno discutibili.

Le parole di Kanye West

La replica alle critiche da parte di Kanye West è stata una risposta carica di insulti e di veleno, un mix tra attacchi e giustificazioni al look scelto da Bianca Censori con parole che destano molta preocupazione. “Ho il dominio su mia moglie - scrive Kanye West sul proprio profilo X - qui non c'è nessuna me**a woke o femminista. Lei sta con un miliardario, perché dovrebbe ascoltare dei poveri str***i come voi? Lei ha voluto indossare quel vestito al red carpet. Non le faccio fare nulla che non vuole, ma sicuramente lei non avrebbe potuto farlo senza la mia approvazione”.