Selvaggia Lucarelli asfalta Ilary Blasi: "Quando in tv diceva che..."

Com'era prevedibile la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi ha creato parecchio rumore. Tante, tantissime, le reazioni sui social network. Non è mancato il pungente commento di Selvaggia Lucarelli , che ha criticato la conduttrice dell'Isola dei Famosi per il modo in cui lo scorso marzo ha provato a smentire la crisi a Verissimo. La Blasi ha attaccato duramente i giornali e i siti web che con certezza avevano parlato della fine del suo matrimonio.

Selvaggia Lucarelli contro Ilary Blasi

Selvaggia Lucarelli ha così ribadito su Instagram e Twitter: "Ricordo Ilary Blasi furiosa a Verissimo per le “false” notizie sul suo matrimonio in crisi mentre faceva nomi di giornali e “hanno fatto una figura di m***a”. O si è trattata di una profezia auto-avverante o i giornali erano bene informati, a quanto pare". La scorsa primavera la giornalista aveva storto il naso davanti alla video smentita di Totti: "Mettiamo in mezzo i bambini così magari i giornalisti si calmano. Se è tutto falso non si smentisce. Si querela".