"Addio Totti e Ilary Blasi: tutti i retroscena sulla separazione"

ROMA - Francesco Totti e Ilary Blasi si sono ufficialmente lasciati. E il comunicato non è stato congiunto come tutti si sarebbero aspettati. L'ufficializzazione della notizia infatti era prevista per le ore 19 di ieri sera, ma è arrivata in leggero ritardo. Su "Il Messaggero" è stata proposta una ricostruzione dei fatti, tra episodi del passato e indiscrezioni più recenti, che hanno portato alla separazione della coppia più celebre di Roma.

Ilary Blasi ha contattato l'Ansa per prima La prima a scrivere all'Ansa è stata Ilary Blasi, che ha comunicato l'ufficialità della separazione dalla leggenda della Roma con queste parole: "Dopo vent'anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia". Il comunicato di Totti invece è arrivato poco dopo: "Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile". Poi un pensiero ai figli Cristian, Chanel e Isabel: "Tutto quello che ho detto e fatto negli ultimi mesi è stato detto e fatto per proteggere i nostri figli, che saranno sempre la priorità assoluta della mia vita. Continuerò a essere vicino a Ilary nella crescita dei nostri tre meravigliosi figli, sempre nel rispetto di mia moglie. Confido nel massimo rispetto della nostra privacy, soprattutto per la serenità dei nostri figli".

2005: Flavia Vento, Lele Mora e Fabrizio Corona Nel 2005, appena un mese prima delle nozze tra l'allora capitano giallorosso e Ilary, Flavia Vento concede una lunga intervista al settimanale "Gente", raccontando di aver trascorso una notte di passione insieme al calciatore. Ai tempi, alle spalle della showgirl c'erano Lele Mora e Fabrizio Corona, che - sempre stando al racconto della donna - la persuasero a confessare pubblicamente l'accaduto.

2018: Ilary Blasi contro Fabrizio Corona Dopo poco più di 13 anni, sul palco del Gf Vip, Ilary Blasi decise di togliersi qualche sassolino dalla scarpa prendendo in contropiede Fabrizio Corona, concorrente del programma: "Ti rendi conto quello che mi ha fatto 13 anni fa? Tu giochi con i sentimenti. l'hai fatto anche con Silvia (Provvedi, la sua ex)". Scoppiò la bufera. Con Corona che urlava: "Quello che ha scritto tuo marito nel suo libro sono tutte fesserie. Le persone della televisione sanno qual è la verità", lasciando sgomenta la Blasi in diretta tv.

I sospetti di tradimento e l'ombra di Noemi Bocchi Intervistata da Francesca Fagnani nel programma 'Belve', lo scorso aprile, la presentatrice de 'L’isola dei famosi' ha ammesso che non perdonerebbe un tradimento. "La vostra storia d'amore potrebbe sopravvivere a un tradimento, dell’una e dell’altro?", ha domandato la giornalista a Ilary. "No, né dell’uno né dell’altra", aveva risposto in maniera perentoria la Blasi. Si è parlato in maniera continua, per mesi e mesi, di una possibile nuova relazione che l'ex capitano giallorosso avrebbe intrapreso con Noemi Bocchi, giovane ragazza conosciuta giocando a padel. Dei due sono uscite diverse foto insieme: di viaggi a Montecarlo e a Tirana, di pranzi e cene all'Isola del Pescatore e di incontri clandestini reiterati nel tempo. Sono uscite anche delle foto di Totti che entra e se ne va dalla casa della ragazza.

La "verità" secondo il settimanale "Chi" Anni fa, con autoironia, Ilary si era definitva "la più cornuta d'Italia per la gente", insinuando che nessuno avrebbe mai pensato che lei potesse avere un amante a Milano.. E per il settimanale 'Chi' è successo proprio questo, fuor di ironie: non Noemi, ma un ragazzo che la conduttrice ha iniziato a frequentare scambiando numerosi messaggi non cancellati e scoperti dall'ex calciatore: sempre secondo il settimanale di Alfonso Signorini, il telefono della moglie ed è stato il punto di non ritorno. Poi sono arrivate le foto in cui Totti era allo stadio con la nuova presunta fiamma, come benzina sul fuoco.