Ilary Blasi e i "messaggi compromettenti": spunta Antonino, l'ex di Belen!

Com'era prevedibile non si fermano i gossip e pettegolezzi sulla separazione tra Ilary Blasi e Totti. Mentre l'ex calciatore della Roma è stato paparazzato in compagnia della nuova fiamma Noemi Bocchi da giorni si parla di frequentazioni segrete della conduttrice Mediaset. O meglio, di "messaggini compromettenti" che il Pupone avrebbe trovato sul cellulare dell'ormai ex moglie. Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, il terzo incomodo sarebbe Antonino Spinalbese, l'ex hair stylist 27enne diventato popolare per via della sua relazione con Belen Rodriguez.

Il gossip su Ilary Blasi e Antonino Spinalbese "Tra Roma e Milano si rincorrono le voce più disparate - fa sapere il quotidiano - Come questa: il misterioso uomo che mandava i messaggini compromettenti a Ilary, poi scoperti da Francesco — ultima goccia di un vaso traboccante di incomprensioni — sarebbe Antonino Spinalbese, hair stylist milanese, modello e influencer (in lizza per il prossimo GF Vip), ex di Belen Rodriguez, da cui un anno fa ha avuto la piccola Luna Marì".