Totti e Noemi, "una storia seria": il prezioso regalo come pegno d'amore

Il sentimento tra Francesco Totti e Noemi Bocchi sarebbe qualcosa di serio, decisamente importante. Dopo le foto dell'incontro notturno pubblicate dal settimanale Chi, arrivano le testimonianze raccolte dal Messaggero. "La loro storia - fa sapere il quotidiano - sembra ormai essere una cosa seria. Tanto che qualche mese fa raccontano che Noemi abbia regalato a Totti un bracciale con 5 pietre (tante quante sono le lettere del suo nome) come pegno d'amore, proprio nella stessa gioielleria di via del Gambero dove il capitano era solito comprare gioielli per Ilary".

Secondo i beninformati, inoltre, Noemi Bocchi negli ultimi mesi passava ore al telefono mentre faceva la manicure in un centro estetico a Ponte Milvio "parlando della sua nuova storia movimentata, ma facendo molta attenzione a fare nomi". La relazione con il Pupone andrebbe avanti dallo scorso autunno: galeotto sarebbe stato un torneo di padel , passione di entrambi. Dopo che il suo nome è diventato di dominio pubblico, però, Noemi avrebbe limitato le uscite mondane : "Si limita a fare le passeggiate con il figlio in monopattino vicino casa". Qualche mamma gossippara ha spifferato: "Ultimamente quando veniva a prendere i bambini all'uscita non scendeva più neanche dalla macchina".

Chi è Noemi Bocchi

Classe 1988, Noemi Bocchi è nata e cresciuta a Roma. È laureata in Economia Aziendale e Bancaria alla Lumsa e lavora come flower designer. Ama fin da bambina il calcio ed è una tifosa sfegatata della Roma. Noemi è stata sposata per svariati anni con Mario Caucci, imprenditore e team manager del Tivoli Calcio. Come raccontato dall'uomo alla stampa la rottura non è avvenuta nel migliore dei modi e i due non sono ancora riusciti a trovare un accordo per la separazione. La Bocchi è mamma di due bambini piccoli: una femminuccia di dieci anni e un maschietto di otto. Il suo profilo Instagram è privato.