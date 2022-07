Totti, Nuccetelli: "Se Ilary si è messa con lui lo deve a me. Noemi invece..."

"Totti era presissimo di Ilary, sia dal punto di vista fisico che mentale, la vedeva come la Madonna, credo che l’abbia desiderata fino all’ultimo... forse non si è sentito ricambiato, compreso... e alla fine magari si è guardato intorno, però non so niente per certo, solo supposizioni... Per me Francesco è un amico, se ho bisogno di lui so che c’è sempre, ma lui va avanti anche senza di me, Ilary invece non so se avrebbe fatto tutta questa strada...". A parlare così Alex Nuccetelli, pr romano e amico di Francesco, al Corriere della Sera. L'ex marito di Antonella Mosetti è tornato a commentare la separazione dell'anno, spifferando inediti dettagli sulla nuova relazione del Pupone con Noemi Bocchi.