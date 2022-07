Totti-Ilary, come ha reagito l'ex di Noemi Bocchi alle foto con l'ex Capitano della Roma

Dopo l'annuncio della separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi , quindi i rumors circa un presunto flirt di Noemi Bocchi con l'ex Capitano della Roma, Mario Caucci , marito in via di separazione della presunta nuova fiamma del calciatore ha deciso di vivere questi giorni di trambusto mediatico in un modo particolare, optando per un religioso silenzio. Dopo uno slancio iniziale di dichiarazioni, il manager romano ha deciso di non fare alcun commento. Raggiunto sia da Fanpage, l'uomo ha dichiarato: " Non ho niente da dire ". Parole che lasciano trasparire l'inequivocabile volontà dell'imprenditore di voler stare lontano dalla vicenda che indirettamente lo coinvolge.

Le precedenti dichiarazioni di Mario Caucci

Qualche mese fa il marito (in fase di separazione) di Noemi Bocchi aveva dichiarato alla stampa riguardo alle prime indiscrezioni circa una crisi in casa Totti e i successivi rumors sulla moglie fotografata allo stadio insieme a Francesco: "Totti ha tutta la mia comprensione, io so bene cosa c'è oltre l'immagine di mia moglie. Penso che da tutta questa storia, se vera, c'è solo lei che può trarre un vantaggio mediaticamente, mentre al Capitano tutta la mia comprensione".

Il matrimonio Bocchi-Caucci

L'imprenditore e la presunta nuova compagna del Capitano hanno avuto due figli dopo un matrimonio che è durato a lungo. La separazione pare sia arrivata circa un anno fa, per motivi che non sono stati mai forniti pubblicamente dai diretti interessati. Come è stato anche per Francesco Totti e Ilary Blasi, anche Noemi e Caucci hanno iniziato la loro storia d'amore quando erano giovanissimi.