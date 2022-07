Ilary Blasi dopo l'addio a Totti paparazzata in un ristorante a Zanzibar

Continua il viaggio in Africa per Ilary Blasi , che dopo l'addio a Francesco Totti , ha deciso di allontanarsi dal clamore mediatico per passare delle settimane di vacanza insieme ai figli e alla sorella Silvia in Tanzania. Dopo aver fatto un bellissimo safari fotografico nel parco del Serengeti, la showgirl si è spostata nella vicina Zanzibar .

Ilary Blasi paparazzata durante una cena

La lontananza dall'Italia però non è bastata alla showgirl per non essere riconosciuta anche a Zanzibar. Come è stato riferito dalla pagina Instagram ThePipol Gossip, Ilary è stata ripresa in un video mentre appare in tutta la sua semplicità. Nel breve filmato la si vede giocare con la piccola Isabel, quindi prenderle la mano e accompagnarla a tavola. Questa è la serata tranquilla della presentatrice, che si intrattiene a scambiare qualche chiacchiera con gli amici con cui sta trascorrendo le vacanze e con i figli Christian e Chanel.