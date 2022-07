Totti, il gesto shock di Noemi: "Costretta a farlo dopo il gossip"

Non è un periodo facile per Noemi Bocchi. La nuova fiamma di Francesco Totti è al centro del gossip. Tra pettegolezzi, malelingue e critiche la 34enne - che non fa parte del mondo dello spettacolo ma lavora come flower designer - è stata costretta a compiere un gesto estremo. Stando a quanto riporta Il Messaggero, Noemi avrebbe deciso di rimuovere il suo nome dal citofono di casa per via di “visite poco gradite” che avrebbe cominciato a ricevere da quando è scoppiato lo scandalo che l'ha travolta. La giovane avrebbe inoltre ridotto le uscite mondane per evitare lo sguardo della gente e ulteriori giudizi scomodi.